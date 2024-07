Laduille löytyi tekijä Sastamalassa, kaupunki sai yhden tarjouksen

Sastamalan kaupunki on kilpailuttanut Vinkin tykkilatupohjan tekemisen sekä Vinkin, Ellivuoren, Karkun ja Mouhijärven kuntoratojen latujen hoitamisen. Tarjouksia saapui yksi.

Kausi on kolme vuotta lukien marraskuun alusta. Lisäksi on mahdollinen optiovuosi. Hankinnan arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi on arvioitu noin 200 000 euroa.

Sopimus tehdään Antin Koneurakoinnin kanssa.