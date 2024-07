Tuomareilla mieluisa maistelutehtävä: Sastamalan sahtimestariksi Juhani Kruus

Sahdintekijät ja kannustusjoukot kokoontuivat Sastamalassa sahdinvalmistuksen karsintakilpailuun Hyynilän Seuratalolle Mouhijärvellä. Tunnelmasta päätellen tuomaristolla oli mukava ja vaativa tehtävä.

Sastamalan sahtimestariksi kruunattiin Juhani Kruus. Hänet valittiin myös Vammalan sahtimestariksi. Mouhijärven sahtimestariksi nousi Ritva Kaunismaa.

Molemmat mestarit pääsevät osallistumaan sahdinvalmistuksen SM-kilpailuihin. Ne käydään Isojoella lauantaina.

Osallistujia oli tällä kerralla yhdeksän. Heistä kuusi on Mouhijärveltä ja kolme Vammalasta.

Karsintakilpailulla on Sastamalassa jo kolmenkymmenen vuoden perinteet. Mouhijärveläinen maanviljelijä Seppo Suoniemi tuli vuonna 1994 Katariina Pylsyn työpaikalle maaseututoimistoon. Suoniemi pyysi, että Pylsy alkaisi järjestää Mouhijärvellä sahdinvalmistuksen karsintakilpailuja. Perinne käynnistyi seuraavana vuonna. Sahtiseuran sääntöjen mukaan SM-kilpailujen edustajaksi on mahdollista oman kunnan karsintakilpailun voittajan päästä.

Hyynilän Seuratalon omistaja Maire Villo luovutti karsintakilpailujen kolmelle parhaalle hienot kukkataulut. Juhani Kruusin ja Ritva Kaunismaan lisäksi huomionosoituksen sai Seppo Suoniemi.

Katariina Pylsy järjestänyt karsintakilpailun jo 30 kertaa

Kotiseutuneuvos Katariina Pylsy on järjestänyt Sastamalan alueella sahdinvalmistuksen karsintakilpailun vuosittain. Nyt oli vuorossa jo kolmaskymmenes. Ensimmäiseen vuonna 1995 tuotiin Mouhijärveltä viisitoista sahtinäytettä.

Suomen sahtiseuran kanssa Katariina Pylsy toteutti Sahdinvalmistuksen Suomen mestaruuden 10-vuotisjuhlakilpailut vuonna 2001 entisen Mouhijärven Osuusmeijerin eli Siilinrannan tiloissa ja 25-vuotisjuhlakilpailut Ellivuoressa vuonna 2016.

Mouhijärviläinen Pekka Uusilähteenmäki otti SM-kilpailuissa pronssia vuonna 1994, hopeaa vuonna 2008 ja kultaa vuonna 2013. Vammalan sahtimestari Heikki Tulonen sijoittui vuonna 2012 kuudenneksi.

Mouhijärven Pukarasta nuori sahdintekijä Ari-Samuli Suoniemi osallistui vuonna 2017 ensimmäistä kertaa karsintoihin. Hän pääsi Mouhijärven edustajana SM-kilpailuihin, joissa hänet kruunattiin Suomen mestariksi.

Sahti on EU-tasolla rekisteröity aidoksi perinteiseksi tuotteeksi. Sille on myönnetty nimisuoja ja APT-todistus. Tämä tarkoittaa sitä, että sahtia voidaan periaatteessa valmistaa muuallakin EU:n alueella kuin Suomessa, mutta juoma on tehtävä nimisuojan yhteydessä rekisteröidyllä tavalla, eli perinteisellä suomalaisella valmistusmenetelmällä. APT-todistus on myönnetty myös esimerkiksi mozzarellajuustolle ja karjalanpiirakalle sekä kalakukolle.