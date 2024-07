Lauri Joona valmiina Suomen MM-rallin: "Podium-sijoitus olisi kova"

Sastamalalainen Lauri Joona ja kartturi Janni Hussi kilpailevat loppuviikolla Suomen MM-rallissa Jyväskylässä. Luvassa on kaksikymmentä erikoiskoetta.

Reitti saa Lauri Joonalta kiitosta. Ajettavana on paljon legendaarisia pätkiä.

"Oikeastaan mukana on kaikki suosikit: Myhinpää, Ruuhimäki, Ouninpohja ja tottakai Päijälä, sitä odotan eniten. Siinä on kaikki, mitä hyvä erikoiskoe vaatii", luettelee Lauri Joona.

Kaksikko ajaa MM-sarjan WRC2-luokassa. Taso on siinä ollut äärettömän kova ja tasainen.

"Podium-sijoitus olisi kova, sinne on varmasti erittäin kova hinku monella kuskilla. Helpolla sinne ei pääse, kun katsoo osallistujalistaa, mutta nyt siihen on hyvät edellytykset", ynnää Lauri Joona. "On hyvät testikilometrit takana, auto tuntuu hyvältä ja yhteistyö toimii. Rentoja vetoja lähdetään vetämään ilman isoja paineita", hän linjaa.

Suomen MM-ralli alkaa torstaina ja päättyy sunnuntaina.