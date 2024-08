Tukiperheille tarvetta Sastamalassa ja Punkalaitumella: Hyvinvointialue järjestää koulutuksen

Pirkanmaalla kaikilla paikkakunnilla on suuri kysyntä tukiperheille. Hyvinvointialue järjestää kiinnostuneille koulutuksen.

Tukiperheenä voi toimia lapsiperhe, pariskunta tai yksinasuva aikuinen. Lapsi on tukiperheessä yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Mukaan etsitään tasapainoisia, turvallisia ja pitkäjänteisiä aikuisia.

"Tukiperheissä käyvät lapset nostavat parhaina muistoina esiin aivan tavallisia asioita, jotka voivat kuitenkin tuntua suurilta. Mieleen ovat jääneet muun muassa metsäretket ja eväiden syönti nuotion äärellä, uusiin leikkipuistoihin tutustuminen, lautapelihetket ja pienet yhteiset perinteet, kuten lauantain leffailta", tukiperhetiimin sosiaalityöntekijä Katja Kekki mainitsee esimerkkeinä tukilapsilta kerätystä palautteesta.

Toiminnan tarkoituksena on tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuus levätä. Tukiperhettä odottavilla lapsilla on asiakkuus joko lastensuojelussa tai lapsiperheiden sosiaalityössä. Tukiperheiden tarve on todella suuri, eikä perheitä ole riittävästi. Osa tukilapsista saattaa odottaa sopivaa tukiperhettä useamman vuoden.

Koulutus järjestetään Tampereella Tipotien sosiaali- ja terveysaseman auditoriossa tiistaina 10. syyskuuta ja tiistaina 17. syyskuuta, kumpanakin kello 17–20. Osallistuminen ei sido vielä mihinkään. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 1. syyskuuta saakka sähköpostilla osoitteeseen tukiperhe@pirha.fi. Viestiin tulee kirjoittaa nimi, puhelinnumero ja mahdollinen erikoisruokavalio kahvituksen järjestämiseksi.