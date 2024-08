Ilmoittautuminen Sastamalan Opiston kursseille alkaa, maksuissa pieniä korotuksia

Sastamalan Opiston syksyn ilmoittautuminen alkaa tiistaina kello 12.30. Opetustarjonta löytyy kurssikaupasta.

Hinnastossa on pieniä korotuksia. Aikuisten aktiivimaksu on 90 euroa lukukaudelta. Aktiivimaksulla pääsee lähes kaikille opiston kursseille ilman erillisiä kurssimaksuja. Lasten aktiivimaksun hinta on 42 euroa lukukaudelta. Sastamalassa kirjoilla oleva työtön työnhakija, pienituloinen eläkeläinen tai pienituloisen perheen alle 18-vuotias lapsi saa aktiivimaksun 15 eurolla. Pienituloisen eläkeläisen aktiivimaksun bruttotuloraja on päivitetty ja se on korkeintaan 1 300 euroa kuukaudessa. Korotuksista on päättänyt sivistyslautakunta.

Ilmoittautuminen suositellaan tehtävän kurssikaupassa. Netissä ilmoittautuminen onnistuu jonottamatta ja haluamalleen kurssille pääsee varmemmin.

Sastamalan Opisto järjestää Aittalahden opistotalolla avoimet ovet tiistaina 13. elokuuta kello 17-19. Tapahtumassa on muun muassa esittelypisteitä ja näytetunteja.