Huittinen vastustaa Maanmittauslaitoksen palvelupisteen lakkauttamista

Maanmittauslaitoksen palvelupisteen lakkauttaminen on vireillä muun muassa Huittisissa. Kaupunki ei suunnitelmalle lämpene.

Kaupunginjohtaja Viveka Lanne ja tekninen johtaja Seija Holmi ovat antaneet asiasta lausunnon. Kaupunki pikemminkin näkee perusteet palveluiden ja toimipisteen vahvistamiselle. Lausunnossa viitataan käynnissä olevan valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen selvityksiin. Valtakunnallisten kriteerien ja linjausten mukaisen optimoinnin perusteella Satakunnassa toimisi vuonna 2030 neljä asiakaspalvelupistettä, joista yksi oli Huittisissa. Huittisten palvelupisteeseen kohdistuva väestö olisi runsas 49 000 henkilöä, mikä on toiseksi eniten maakuntakeskuksen jälkeen.

Kaupunki luopui kuluvan vuoden alussa kiinteistörekisterin ylläpidosta. Samalla myös asemakaava-alueen toimitustuotanto siirtyi Maanmittauslaitokselle.

Asukkaat asioivat kaupungintalolla teknisessä toimessa. Usein he haluavat myös selvittää maanmittaustoimituksiin liittyviä asioita. Yhteistyö Maanmittauslaitoksen paikallisen toimipisteen kanssa on toiminut näissä tilanteissa hyvin ja asiakas on saanut tarvitsemansa palvelun henkilökohtaisesti. Väestön ikääntyminen korostaa lähipalvelun tarvetta digitaalisen asioinnin saralla.

Kaupunki on valmis neuvottelemaan tarvittavien työpisteiden sijoittumisesta kaupungintalolle. Rakennuksessa on muun muassa yhteiskäyttöön soveltuvia kokous- ja koulutustiloja.

Lausunto on esillä kaupunginhallituksen kokouksessa.