Kaupunginhallituksen erottaminen etenemässä Sastamalassa: Kokoonpano ei vastaa mandaattineuvotteluissa sovittua

Sastamalan kaupunginhallituksen erottaminen on etenemässä. Tilapäinen valiokunta kokoontuu tekemään esityksensä kaupunginvaltuustolle.

Useassa lausunnossa tuotiin esille, ettei Maire Villo kaupunginhallituksen jäsenenä nauti enää valtuuston luottamusta. Hän on eronnut perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Luottamushenkilöiden paikoista on sovittu valtuustoryhmien kesken viime kuntavaalien perusteella pidetyissä mandaattineuvotteluissa. Tällöin kaupunginhallituksen paikoista on kaksi jyvitetty perussuomalaisten valtuustoryhmälle. Toisella paikoista istuu Maire Villo, joka siis ei enää ole perussuomalaisten jäsen. Hän on ilmoittanut, ettei itse pyydä eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä.

Jos tilapäiselle valiokunnalle valmisteltu pohjaesitys etenee lopulta valtuuston päätökseksi, toteaa valtuusto kaupunginhallituksen menettäneen valtuuston luottamuksen. Valtuusto erottaa kaupunginhallituksen ja valitsee uuden.

Kuntalain mukaan uusi kaupunginhallitus ryhtyy astuu heti toimeensa, vaikka päätöksestä valitettaisiin.