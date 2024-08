Sastamalan kukkapelloillakin tavattu rikkakasvi huolettaa maaseutuviranomaisia

Rikkakananhirssi on haitallinen vieraslaji. Maaseutuviranomaiset ovat huolestuneita sen nopeasta leviämisestä.

Sastamalan kaupungin kukkapelloilla rikkakananhirssiä on tavattu Keikyässä ja Karkussa. Kasvia on kitketty pois.

Varsinais-Suomessa ELY-keskuksen peltovalvojat ja siementarkastajat sekä kuntien maaseutuviranomaiset ovat havainneet rikkakananhirssiä enenevässä määrin. Kasvi on verrattavissa hukkakauraan, joskin sitä pidetään jopa pahempana.

Rikkakananhirssin tehokas leviäminen ja hankala torjuttavuus huolestuttaa kaikkia maaseutuviranomaisia. Kasvi yleistyy nopeasti ilmastonmuutoksen ja lämpimien kesien myötä.

Viranomaiset toivovat viljelijöiltä rikkakananhirssin torjuntatyöhön oma-aloitteisuutta. Torjuntamenetelmät ovat samankaltaiset kuin hukkakauralla. Yksittäiset kasvit on tehokkainta kitkeä käsin ja siementen varisemista maahan on vältettävä. Kasvijäte on hävitettävä polttamalla tai polttokelpoisen sekajätteen mukana tarkasti suljetussa muovisäkissä.

Torjuntaan ei rikkakananhirssin osalta ole vastaavaa lakivelvoitetta kuin hukkakauran kohdalla.