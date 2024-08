Huittinen korottamassa museon pääsymaksuja

Museon pääsymaksut ovat nousemassa Huittisissa ensi vuoden alusta. Niitä on tarkistettu viimeksi vuonna 2008.

Esityksen mukaan uusi pääsymaksu on kolme euroa. Nykyisin se on kaksi euroa. Oven avauksesta perittäisiin 30 euroa. Tämä veloitetaan pääsymaksun lisäksi ryhmiltä, jotka vierailevat museossa aukioloajan ulkopuolella. Hinta on nyt 20 euroa.

Alhaisella pääsymaksulla on haluttu turvata museon saavutettavuus mahdollisimman monelle. Jatkossa tämä turvataan järjestämällä säännöllisesti niin sanottuja ilmaispäiviä.

Useat museot ovat korottaneet pääsymaksujaan huomattavasti sekä yleisen kustannustason nousun että myös Museokortti-järjestelmän vaikutuksesta. Museokorttia käyttävien osalta FMA tulouttaa museolle noin puolet lipun hinnasta.

Asia on hyvinvointivaliokunnan päätettävänä.