André Haga MM-kilpailuihin

Sastamalalainen André Haga on valittu pyöräsuunnistuksen MM-joukkueeseen.

"Urheilijoilla on vielä pari viikkoa aikaa viritellä kisakunto huippuunsa ja lähdemme aiempaan tapaan laittamaan muiden maiden urheilijat ahtaalle", kertoo päävalmentaja Timo Mustikkamaa.

André Haga on kotoisin Kruunupyystä Pohjanmaalta. Hänen seuransa on OK Botnia.

MM-kilpailut käydään Bulgariassa Shumenissa 9.-15. syyskuuta.