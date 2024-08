Liikuntaa, energiaa ja kulttuuria: Joutsenten reitillä tapahtuu jälleen Sastamalassa, Huittisissa ja Punkalaitumella

Joutsenten reitille syntyy uusia hankkeita.

Yhdistyksen hallitus käsitteli 22 uutta hakemusta ja yhden aiemmin pöydälle jätetyn. Puollon rahoitukselle sai kaksitoista hanketta ja yksitoista hylättiin. Lisäksi kolme Seniori-Leader-hakemusta hyväksyttiin.

Uusia hankkeita Sastamalassa, Huittisissa ja Punkalaitumella

Frisbeegolfia ja energiaa

Sastamalassa Sasta Frisbeegolfin investointihankkeessa parannetaan Sastamalan Häntyrin frisbeegolfradan käyttäjäystävällisyyttä muun muassa yhtenäisen ilmeen, turvallisempien siirtymisien, alueella viihtymisen ja parempien opasteiden myötä. 27-väyläinen AMA-rata parannetaan ja 18-väyläinen PRO-rata päivitetään ammattilaistasolle. Lapsille suunnitellaan oma KIDS-rata. Lajin suosio kasvaa jatkuvasti, minkä vuoksi uusia pelaajia on myös Sastamalassa kaikissa ikäryhmissä.

Keikyän Perikunta investoi Pehulan Puukoululla toimivan kylätalon energianhankintaan ja salaojitukseen. Kylätalolle hankitaan muun muassa oma sähkö- ja kaukolämpöliittymä sekä aurinkolämpökerääjät katolle.

Uusia yrityksiä ja palveluita

Sastamalassa Karkun Puoti ja Pannu on uusi yritys Karkussa. Käynnistystuella uudistetaan Karkun kyläkaupan toimintaa. Yritys tarjoaa kylän ja lähiseudun asukkaille tasokkaan ja nykyaikaisen kaupan elintarvikevalikoiman sekä kattavat kahvilapalvelut viihtyisässä miljöössä. Virkeässä kylässä on noin tuhat vakituista asukasta ja runsaasti vapaa-ajan asukkaita. Karkku on Sastamalan uusi kasvualue, jolla on hyvät junayhteydet sekä kaupungin nuorin ja koulutetuin väestö. Lähimmät isot kaupat ovat Häijäässä ja Vammalassa.

Keikyässä aloittava Salpuu Oy investoi laserkoneen ja ohjelmiston hankintaan. Laserleikkaus- ja kaiverruspalvelut tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja puulle, kankaalle, nahalle, akryylille ja metalleille.

Vammalassa PirSafe Oy käynnistää uuden turvallisuusalan palvelun. Yrittäjällä on kahden vuoden kokemus turvallisuusalalta ja kolmen vuosikymmenen kokemus puolustusvoimista. Yritys tarjoaa turvallisuusalan palveluita muun muassa tapahtumatuottajille ja asunto-osakeyhtiöille esimerkiksi väestönsuojien tarkastuksiin. Vartiointi, turvallisuussuunnitelmat ja järjestyksenvalvonta ovat myös esimerkkejä yrityksen palveluista.

Kutalassa Pirkanmaan Alumiinirakenne investoi nostokalustoon, jolloin päästään herkkien materiaalien tarkkaan ja tehokkaaseen käsittelyyn lastausalueella.

Puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 321 000 euroa. Julkisen tuen osuus on 49 prosenttia. Hankerahoituksen viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus osana Suomen CAP-suunnitelman toimeenpanoa.

Seniori-Leader-hankkeilla tapahtumia, muistelua ja karaokea

Sastamalassa Hopun asukasyhdistys hankkii langattoman karaokelaitteen.

Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistys hankkii kuomullisen peräkärryn monipuolisen tapahtumajärjestelynsä tueksi.

Huittislainen Muistelijat-ryhmä kokoaa vanhaan matkalaukkuun entisaikojen kahvihetkien muisteluvälineistön, kuten vanhan kahvimyllyn, kahvipannun, prännärin, kahvipapuja ja kahvipaketeissa olleita keräilykortteja. Muisteluhetkiä pidetään erilaisissa ikäihmisten tilaisuuksissa.

Seniori-Leader-hankkeiden yhteenlaskettu tuki on noin 2 300 euroa.