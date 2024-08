Ala- ja yläkoulujen sanataiturit haussa: Sastamalassa järjestettävä kilpailu on hyvää vauhtia tulossa valtakunnalliseksi

Sastamalan Sanataituri -kirjoituskilpailu järjestetään jo yhdeksättä kertaa. Se houkuttelee lapsia ja nuoria tuomaan omaa verbaalista osaamistaan kaikkien nähtäväksi ja kuultavaksi – oli lajina sitten rap, runo, proosa, kasku tai jokin muu.

Kilpailuun voivat osallistua kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat kirjoittajat asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tapahtumasta onkin hyvää vauhtia tulossa valtakunnallinen. Monesti voittajat ovat olleet Sastamalan ulkopuolelta.

Alakoululaisille ja yläkoululaisille on omat sarjansa. Tällä kerralla aiheena on "Minä osaan". Kilpailutekstin tulee olla suomea ja osallistujan itsensä kirjoittama. Tekstin maksimipituus on 2 000 merkkiä välimerkkeineen.

Voittajille on molemmissa sarjoissa 200 euron rahapalkinto.

Osallistumisaikaa on 1.9.-10.10. Finaali järjestetään perinteisesti Lasten ja nuorten kirja- ja kulttuuritapahtuma Lankussa Sylvään koululla lauantaina 16. marraskuuta. Ohjelmassa on myös muun muassa työpajoja ja tunnettuja esiintyjiä.

Kilpailun säännöt löytyvät tästä.