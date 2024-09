Pirkanmaan kylätoiminnan tunnustuksia Sastamalan naapureihin

Pirkanmaalla on palkittu kylätoiminnassa ansioituneita. Tunnustusten saajia löytyi Sastamalan naapurista.

Vuoden Kylä on Heinijärvi Hämeenkyröstä. Tunnustus tuli monipuolisesta ja yhteisöllisestä kylätoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Vuoden Kyläteko on Nokian Tottijärven nuortenillat. Nuoriin panostaminen on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, kun nuorten pahoinvointi ja muut haasteet ovat lisääntyneet. Nuortenillat keräävät koolle keskimäärin 25 nuorta, joka kylällä on verrattain iso joukko.

Vuoden Kylätoimijana palkittiin Pirjo-Riitta Kangas Kangasalta. Hän on esimerkillisellä toiminnallaan ja persoonallaan edistänyt Ruutanan kylän ja kyläläisten hyvinvointia tanssi- ja liikuntatapahtumien järjestäjänä ja organisoijana yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Hakemusten perusteella valinnat teki Pirkan Kylien koolle kutsuma asiantuntijaraati, joka on kylätoiminnasta riippumaton.