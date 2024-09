ELY-keskus edellyttää myös pienempää vaihtoehtoa Karsitun aurinkoenergiahankkeesta

Huittisissa Karsittu Green Energy Oy suunnittelee aurinkoenergian tuotantoaluetta. Paikka on lähellä valtateiden 12 ja 2 Raijalan risteystä.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa aurinkovoimalan kokonaispinta-ala on 149 hehtaaria, josta aurinkopaneelien pinta-ala on 61 hehtaaria. Toisessa vaihtoehdossa aurinkovoimalan kokonaispinta-ala on 137 hehtaaria, josta aurinkopaneelien pinta-ala on 55 hehtaaria. Alue sijaitsee viisi kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen.

ELY-keskus on antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Sen mukaan hankkeen toteutusvaihtoehdot eivät ole kohtuulliset ja YVA-menettelyn arviointiselostusvaiheeseen tulee tuoda mukaan ainakin yksi pienempi toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, joka on suunniteltu ja rajattu selvitysten perusteella. Luontoselvityksiä on arviointiselostuksessa kuvattava tarkemmin. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota etenkin linnustoon, suteen ja muihin direktiivilajeihin, ekologisiin yhteyksiin, Natura-alueeseen, ihmisiin sekä ilmastoon kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Yhteisvaikutusten arviointi on hankkeessa erityisen tärkeää, mikä korostui myös saapuneissa lausunnoissa.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen.