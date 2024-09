Kiikkaan muovinkeräyspiste

Sastamalan Kiikassa Rinki-ekopiste täydentyy muovinkeräyksellä. Keräyssäiliö tuodaan paikalle syyskuun aikana.

"Yleisin saamamme palaute on toive muovinkeräyksen saamisesta lähiekopistelle. On aina ilo, kun voimme vastata toiveeseen", kertoo aluepäällikkö Harri Patana. Hän vastaa Pirkanmaan Rinki-ekopisteistä.

Muovipakkausten keräyspisteitä on tällä hetkellä noin tuhat. Kaikkiaan Rinki-ekopisteitä on 1 600. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokaisesta löytyy muovikeräys.

Ekopisteille voi tuoda maksutta kodin pakkausjätettä. Muovin lisäksi kerätään kartonkia, lasia ja metallia. Lisäksi useille ekopisteille voi tuoda Ringin kumppaneiden säiliöihin paperia ja vaatteita.

Ilmoita täydestä säiliöstä

Rinki seuraa ekopisteiden täyttymistä ja siisteyttä päivittäin valvonnan ja punnitusten avulla. Jos ekopisteen keräyssäiliö on täynnä, siitä kannattaa ilmoittaa heti. Jätteitä ei tule jättää maahan.

Arviot ekopisteiden tyhjennyksestä ja siivouksesta löytyvät tästä.