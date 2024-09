Kiikoisiin suunnitellaan jättimäistä aurinkovoimalaa

Sastamalassa Kiikoisissa on suunnitteilla aurinkovoiman tuotantoalue. Lupaa haetaan Kiikoisjärven eteläpuolelle Niemenmaantien ja Veittimäentien läheisyyteen.

Hankkeen kokonaispinta-ala on 125 hehtaaria ja rakennettava osuus 91 hehtaaria. Kokonaisuus jakautuu neljään osa-alueeseen. Maasto on pääasiassa metsää ja kahdeksan hehtaarin osalta peltoa.

Aurinkopaneeleja asennettaisiin arviolta lähes 126 500. Telineet olisivat enintään viisi metriä korkeita. Muuntamoita sijoitettaisiin 23. Yksikön vuosituotanto olisi runsas 85 gigawattituntia.

Alueella on kaksi asumatonta asuinrakennusta, jotka on määrä purkaa. Lähimpään asutukseen on noin 150 metriä ja vapaa-ajan asuntoon noin 70 metriä.

Uusia teitä alueelle kulkemiseen ei ole tarpeen merkittävissä määrin rakentaa. Nykyisiä teitä voidaan joutua mahdollisesti vahvistamaan tarvittavilta osin, jotta rakentamisen edellyttämä rekka- ja kuorma-autoliikenne on mahdollista.

Hankkeen takana on yhtiö nimeltään Alight Marjatta Oy, jonka osoite on Tukholmassa Ruotsissa. Projekti on nimetty Marjataksi.

Ympäristölautakunta käsittelee asian suunnittelutarvehakemusta.