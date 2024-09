FP Finnprofiles Sastamalasta ja Sinituote Kokemäeltä mukana kasvuyrittäjäkilpailussa

Tilintarkastus- ja asiantuntijayritys EY:n järjestämässä kasvuyrittäjäkilpailussa ovat mukana Sastamalassa tiiviste- ja eristeratkaisuja valmistava FP Finnprofiles Oy ja Kokemäellä siivousvälineitä tekevä Sinituote Oy. Finaalipaikkaa tavoittelee kaikkiaan 53 yritystä.

"Kasvuyrittäjyys on avainasemassa, kun etsimme keinoja vahvistaa Suomen taloutta ja parantaa kilpailukykyämme", sanoo EY Entrepreneur Of The Year -ohjelman johtaja Juha Hilmola. "Kilpailun myötä haluamme tuoda esiin niitä tarinoita ja ratkaisuja, jotka ovat auttaneet yrityksiä etenemään ja kasvamaan, vaikka ympäröivä maailma on myllertänyt. Nämä yrittäjät eivät ainoastaan rakenna menestyviä yrityksiä, vaan myös luovat toivoa ja uskoa tulevaisuuteen", hän jatkaa.

EY:stä riippumaton tuomaristo arvioi ehdokkaita kilpailun kansainvälisen kriteeristön mukaisesti. Voittajalla tulee olla vankka arvopohja ja hänen tulee johtaa yritystään esimerkillisesti. Yrityksen strategian tulee erottua kilpailijoistaan, minkä lisäksi yritys kasvaa ja menestyy markkinallaan sekä luo arvoa sidosryhmilleen.

Finalistit julkistetaan 10. lokakuuta. Voittaja palkitaan 8. marraskuuta.