Kokemäeltä lahjoituksena kaunis ja monipuolinen metsäalue suojeluun

Luonnonperintösäätiö on ottanut vastaan Kokemäeltä suojelukokonaisuuden. Se sisältää monipuolisesti useita luontotyyppejä.

Suojeltuna alue saa nimen Salonpää. Se koostuu kahdesta palstasta, joista suurempi on kaunis metsä- ja suoalueen mosaiikki. Alueen maapohja on hyvin rehevää. Vaikka kiinteistö on melko pieni, mahtuu sinne monenlaisia elinympäristöjä.

Paikalla on sijainnut vanha maatalo, josta on enää jäljellä vain kivijalka. Talon yhteydessä ollut pelto on metsän kätkössä kehittynyt pieneksi suurruohoja kasvavaksi niityksi, joka on edelleen metsittymässä lehdoksi.

"Tämä kaunis metsäalue lahjoitettiin Luonnonperintösäätiölle pysyvään suojeluun Tauno ja Lempi Kiurun muistoa kunnioittaen", kertovat alueen lahjoittaneen kuolinpesän osakkaat. Lahjoittajat ovat tyytyväisiä siihen, että Luonnonperintösäätiön suojeluksessa tutut metsät saavat rauhassa palautua kohti luonnontilaa.

Alueeseen kuuluu muun muassa tuoretta lehtoa, mustikkatyypin tuoretta kangasta sekä pieni saraa ja hieskoivua kasvava suoalue. Lahopuuta on paikoin runsaasti, sekä pystyssä kohoilevia keloja että maahan kaatuneita runkoja. Puusto on suurista kuusista, männyistä ja koivuista koostuvaa sekametsää. Aluskasvillisuutena kasvaa muun muassa metsätähteä, ketunleipää, valko- ja sinivuokkoa, nuokkuhelmikkää, kieloa, kevätpiippoa, metsäimarretta, metsä- ja lehto-orvokkia, kevätlinnunhernettä ja lillukkaa.

"Kokonaisuudessaan Salonpää on monipuolinen suojelukohde, joka on rehevyytensä ja rakennepiirteidensä ansiosta alkanut jo kehittyä todella hienoksi metsäksi", toteaa Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Vilma Kaukoranta. Hän vieraili alueella kesällä.

Luonnonperintösäätiö tulkitsee ihmisten suojelutahdon lisääntyneen. Tästä kertoo viime aikoina saatu ennätyksellinen määrä aluelahjoituksia.