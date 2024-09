LP-Vampula löysi rohkeuden: Voitti LiigaPlokin 2-3

Mestaruusliigassa LP-Vampulan kausi alkoi voitokkaasti LiigaPlokin vieraana Pihtiputaalla. Ottelu päättyi 2-3 (25-14, 25-21, 20-25, 19-25, 12-15).

LP-Vampulan nuori joukkue meni aluksi lukkoon ja LiigaPloki vei kaksi ensimmäistä erää selvin numeroin.

"Kipsiä oli alussa melkoisesti, eikä peli näyttänyt meiltä lainkaan sellaiselta mitä piti. Pitkän erätauon jälkeen ote selkiintyi", kertoo LP-Vampulan toiminnanjohtaja Timo Talvitie. "LiigaPloki oli tähän otteluun valmiimpi kuin me. Se puolusti hyvin ja teki vähän virheitä", hän jatkaa.

Passarit Nanna Talvitie ja Tara Loijas ovat ensikertalaisia. Hakkuri Taylor Oberpiller pyöräytti nilkkansa ensimmäisen harjoituspelin ensimmäisessä erässä ja pääsi vasta nyt takaisin kentälle.

"Joukkueessamme on paljon nuoria pelaajia, joilla ei ole liigakokemusta. On iso hyppäys loikata ykkössarjasta liigaan. Vie hetken aikaa ennen kuin he löytävät pelin juonen", sanoo Timo Talvitie. Hän antaakin tunnustusta taistelusta. "Nyt saavutetut kaksi sarjapistettä ovat todella tärkeät ja voivat loppupeleissä merkitä todella paljon", toteaa Timo Talvitie.

"Pystyimme tulemaan kahden ensimmäisen hävityn erän peliin mukaan ja olen ylpeä joukkueestani", iloitsee päävalmentaja Stefan Paunovic.

LP-Vampula saa perjantaina Tahto-Areenalle vieraaksi hallitsevan mestarin Pölkyn Kuusamosta.

Tilastot