Hankkija toimittaa jatkossa kaikki peltokasvien siemenet Alastarolta

Alastarolla ovat valmistuneet Hankkijan siemenkeskuksen laajennustyöt. Uutta tilaa rakennettiin noin 2 500 neliötä.

Siemenkeskukseen on palkattu viisi uutta työntekijää. Vakituista henkilöstöä on nyt viisitoista. Siemenkeskuksella on myös merkittävä rooli paikallisten palveluiden käyttäjänä. Rakentaminen työllisti paikallisia rakentajia ja asentajia vuoden ajan.

Jatkossa kaikki Hankkijan myymät peltokasvien siemenet toimitetaan Alastaron siemenkeskuksesta.