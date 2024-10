Linja-autoyhteys Kiikoisista Lavian kautta Poriin uhkaa loppua: Toive matkustusinnosta ei toteutunut

Kiikoisten, Lavian ja Porin välinen linja-autoyhteys uhkaa loppua. Matkustajamäärän kehitys linjalla 69 ei ole ollut toivottua.

Porin joukkoliikennejaostossa linjan lopettaminen oli esillä viimeksi vajaa vuosi sitten. Tuolloin se säilytettiin, mutta matkustajamäärän kehittymistä päätettiin tarkastella.

Joukkoliikennejaosto toivoi matkustusintoa linjan säilyttämiseksi. Matkamäärät ovat kuitenkin pudonneet noin neljänneksellä viime vuoteen verrattuna. "Toivottua parannusta ei valitettavasti ole linjalla tapahtunut", kertoo ympäristösuunnitteluyksikön päällikkö Seppo Salonen.

Voimassa olevan aikataulun mukaisesti vuoro lähtee arkiaamuisin Kiikoisten ABC:ltä kello 6.20. Pysähdyksiä ovat Lavia kello 6.40, Riuttala kello 6.45, Kullaan Koski kello 7.10 ja Kauppatori kello 7.45. Päätepysäkki on Matkakeskus kello 7.50. Iltapäivällä lähtö on Matkakeskukselta kello 16.15. Pysähdyksiä ovat Kauppatori kello 16.20, Kullaan Koski kello 16.40, Riuttala kello 17.05 ja Lavia kello 17.15. Päätepysäkki on Kiikoisten ABC kello 17.35.

Esityksen mennessä läpi linja liikennöidään viimeisen kerran 20. joulukuuta.