Bussilinja Kiikoisista Lavian kautta Poriin loppuu, matkamäärät pudonneet

Kiikoisten, Lavian ja Porin välinen linja-autoyhteys loppuu. Asiasta päätti Porin kaupungin joukkoliikennejaosto.

Matkustajamäärän kehitys linjalla 69 ei ole ollut toivottua. Sen säilyttämiseksi joukkoliikennejaosto toivoi viime syksynä matkustusintoa. Matkamäärät ovat kuitenkin pudonneet noin neljänneksellä.

Voimassa olevan aikataulun mukaisesti vuoro lähtee arkiaamuisin Kiikoisten ABC:ltä kello 6.20. Pysähdyksiä ovat Lavia kello 6.40, Riuttala kello 6.45, Kullaan Koski kello 7.10 ja Kauppatori kello 7.45. Päätepysäkki on Matkakeskus kello 7.50. Iltapäivällä lähtö on Matkakeskukselta kello 16.15. Pysähdyksiä ovat Kauppatori kello 16.20, Kullaan Koski kello 16.40, Riuttala kello 17.05 ja Lavia kello 17.15. Päätepysäkki on Kiikoisten ABC kello 17.35.

Linja liikennöidään viimeisen kerran 20. joulukuuta.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala selvittää mahdollisuuksia korvaavalle liikenteelle Laviasta Poriin.