Selkeen kartano Suomen kaunein koti -kilpailun finaaliin

Sastamalasta Selkeen kartano Mouhijärveltä eteni finaaliin MTV:n Suomen kaunein koti -kilpailussa. Jaksossa esiteltiin kolme kohdetta Pirkanmaalta.

Selkeen kartano on perustettu vuonna 1613. Nykyinen päärakennus on vuodelta 1786. Se on Juha Kuurne Sosan perheen koti.

Kilpailussa tutustutaan kolmeenkymmeneen kohteeseen. Niistä finaaliin pääsee kymmenen.

Ohjelman tuomarit ovat toimittaja Hanna Sumari, sisustusarkkitehti Joanna Amemori ja arkkitehti Pekka Pakkanen.