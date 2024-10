Karkun aurinkovoimalan maanvuokraus pöydälle ympäristölautakunnassa

Sastamalassa ympäristölautakunta ei tehnyt päätöksiä Karkkuun suunnitellun aurinkovoimalan maanvuokrasopimuksista. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kaupunki on aikeissa vuokrata omistamiaan metsiä Horniontieltä ja Sudenmulkkauksentieltä teollisen mittakaavan aurinkovoiman tuotantoon. Konserni- ja elinvoimajaosto on puoltanut hanketta. Kaupunki saa vuokratulojen lisäksi kiinteistöveroa, kun aurinkovoimakenttä on otettu käyttöön.

Hanke on herättänyt runsaasti keskustelua sen tultua julki. Hurttion alue on paikallisten suosimaa ulkoilumaastoa.