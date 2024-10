Sastamalalainen eläinlääkäri Kati Tuomola palkittiin Vuoden eläinsuojeluteosta

Vuoden eläinsuojeluteko -palkinto on myönnetty sastamalalaiselle eläinlääkäri Kati Tuomolalle. Hänen korkealaatuista ja pitkäjänteistä tutkimustyötään arvostetaan suuresti eläinten hyvinvointikentällä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Kati Tuomola on tutkinut ravi- ja kenttähevosten suuvaurioita. Hän on tuonut tutkimustensa tuloksia esiin suurelle yleisölle ja lisännyt tietoisuutta hevosten hyvinvoinnin ongelmista uudella tavalla.

"Tuomolan tutkimustyö on nostanut kilpaurheiluun käytettävien hevosten suuvauriot julkiseen keskusteluun ja sitä myötä laajempi keskustelu hevosten hyvinvointiongelmista on toden teolla alkanut", perustelee Suomen eläinsuojelun viestintäpäällikkö Maria Eiskop.

"Lämmin kiitos Suomen eläinsuojelulle palkinnosta. Kun kertasin, ketkä kaikki ovat palkinnon aikaisemmin saaneet, on kunnia kuulua tähän upeaan joukkoon, sanoo Kati Tuomola. Hän kiittää Helsingin yliopistoa koulutuksestaan sekä artikkelien kanssakirjoittajia ja ohjaajia tuesta. "Avoin tiede ja avoin julkaiseminen on minulle tärkeä arvo. Yliopiston kirjaston sopimukset ovat mahdollistaneet sen, että kaikki neljä tieteellistä artikkelia hevosten suututkimuksista on julkaistu avoimesti", toteaa Kati Tuomola.

Parhaillaan vietetään Eläinten viikkoa.