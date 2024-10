Jousikvartetti soittaa Shcubertin ja Shostakovitšin hienoimpia teoksia Huittisissa

Huittisissa kuullaan tiistai-iltana Risto Ryti -salissa kello 19 Pori Sinfoniettan Pori Quartetin kamarikonsertti.

Schubertilta ohjelmistossa on ikoniset teokset Tyttö ja kuolema (Der Tod und das Mädchen) sekä Keijujen kuningas (Erlkönig). Molemmat ovat syntyneet säveltäjän aiemmin kirjoittamien samannimisten liedien eli yksinlaulujen pohjalta. Shostakovitšilta mukana on jousikvartetto no. 8 op 110. Teos on omistettu virallisesti "fasismin ja sodan uhreille", mutta sitä pidetään laajalti säveltäjän sisäisen myllerryksen heijastuksena, erityisesti sen jälkeen, kun hänet pakotettiin liittymään kommunistiseen puolueeseen.

Kamarikonserteissa Pori Sinfoniettan muusikot esiintyvät pienemmissä kokoonpanoissa. Jousikvartetissa soittavat Johanna Ilvesmäki (viulu), Gloria Ilves (viulu), Antti Niemistö (alttoviulu) ja Magdalena Büchert (sello).

Konsertin järjestävät yhteistyössä Pori Sinfonietta ja Huittisten musiikkiopisto.

Lipunmyynti alkaa ovella tuntia ennen ja lippuja voi ostaa myös ennakkoon verkkokaupasta.