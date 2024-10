Sucros tavoittelee sokerintuotannon lisäämistä Säkylässä

Säkylässä maamme ainoa juurikassokeritehdas on parhaillaan käynnissä. Sitä ajetaan vain syksyllä sadon valmistuttua.

"Sopimusviljelijöidemme tuottama juurikasraaka-aine on meille ensisijaisen tärkeää", kertoo Sucroksen maatalousjohtaja Fanni Heinonen. "Pitkäjänteisenä tarkoituksenamme on lisätä sokerintuotantoa Säkylän tehtaalla", hän jatkaa.

Ensi vuonna kaikki viljelysopimukset noudattavat yksivuotista muuttuvahintaista mallia. Takuuhinta on 35 euroa puhtaalta juurikastonnilta. Mahdollinen lisähinta on sidottu Sucros Groupin liiketulokseen tilikaudelta 2025-2026. Jokaista liiketuloksen miljoonaa euroa kohti sokerijuurikkaan hinta tulee nousemaan noin 0,68 euroa per tonni.

Viljelyalaan on saatu viime vuosina toivottua kasvua. Uusia sokerijuurikkaan sopimusviljelijöitä on vuosina 2023 ja 2024 liittynyt yhteensä 270. Kehityssuunnan toivotaan jatkuvan.

"Juurikas on viljelykasvina osoittanut pärjäävänsä hyvin haastavienkin kasvukausien olosuhteissa, mikä tukee myös tilan riskinhallintaa", muistuttaa MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Juha Wikström.

Tilahinta, joka kattaa puhtaiden juurikkaiden rahdin Säkylän tehtaalle 160 kilometriin asti, säilyy tämän vuoden tasolla. Myös laatuhinnoittelu pysyy ennallaan aiemmassa hyvästä laadusta palkitsevassa mallissa.

Sucros kertoo ensi vuoden viljelysopimusten teon alkamisesta myöhemmin.