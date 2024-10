Huittisten kaupunki jatkamassa Amanda Kotajan sponsorina

Yhteistyö Huittisten kaupungin ja Vampulasta kotoisin olevan ratakelaaja Amanda Kotajan välillä on jatkumassa. Osapuolet ovat neuvotelleet asiasta.

Kuluvan vuoden lopussa päättyvä sopimus on ollut kaksivuotinen ja arvoltaan yhteensä 8 000 euroa eli 4 000 euroa per vuosi. Lisäksi siihen on kirjattu tulosbonuksina paralympiakisojen kullasta 2 000 euroa, paralympiakisojen hopeasta tai pronssista 1 000 euroa, MM-kilpailujen ulkoratojen mitalisijoituksista 1 000 euroa ja EM-kilpailujen ulkoratojen mitalisijoituksista 500 euroa.

Kaupunginjohtaja Viveka Lanne ja Amanda Kotaja ovat neuvotelleet yhteistyön jatkamisesta entisin ehdoin. Asia on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

Osapuolten välillä on ollut yhteistyösopimus vuodesta 2014 lähtien.