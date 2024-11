Rakennuskieltoa esitetään Ruotanansuolle varmistamaan tuulivoimahankkeen etenemistä

Kokemäellä kaupunki on määräämässä Ruotanansuolle rakennuskiellon. Alueelle suunnitellaan tuulivoimaloita.

Valmistelun mukaan asuinrakentamista koskevan rakennuskiellon määrääminen on tarpeen, jotta kaava-alueelle mahdollisesti kohdistuvilla rakennuslupahakemuksilla ei vaikeuteta kaavan laadintaa ja hankkeen toteuttamista. Kielto on voimassa viisi vuotta, mutta kuitenkin enintään siihen asti, että osayleiskaava on saanut lainvoiman.

Ruotanansuo on Säkylän ja Kokemäen rajalla. Kokemäen puolelle tulisi enintään kaksi ja Säkylän puolelle enintään kymmenen tuulivoimalaa.

Asia on kaupunginhallituksen päätettävänä.