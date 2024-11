Kokemäenjoen juoksutusta rajoitettiin voimakkaasti isojen tulvavahinkojen välttämiseksi Huittisissa

Huittisissa tulvatilanne on rauhoittumassa. Vedenpinnat ovat laskussa.

ELY-keskuksen mukaan Kokemäenjoen juoksutuksia jouduttiin voimakkaasti rajoittamaan isojen tulvavahinkojen välttämiseksi. Tämän vuoksi säännösteltyjen järvien pakollinen yläraja hieman ylittyi.

Tulvatilanne kehittyi selvästi ennusteita pahemmaksi. Sammunjoen, Punkalaitumenjoen, Loimijoen ja Kauvatsanjoen yhteenlaskettu virtaama nousi noin 500 kuutioon sekunnissa, kun sen odotettiin jäävän reiluun 300 kuutioon. Kokemäenjoen virtaama oli reilut 700 kuutiota sekunnissa.

Kaupungin mukaan Kivirannan alueella on tulvasta on edelleen haittaa. Esimerkiksi Renginkuja on kaivettu suurelta osin uomaksi. Kevyen liikenteen väylät ovat pois käytöstä.

"Tulva-alueella liikkumista ei suositella! Maanpinta veden alla on saattanut syöpyä syväksikin ja syvänteitä ei näe veden alta", huomautetaan kaupungilta.

Jätevedenpuhdistamolta on jouduttu johtamaan jätevesiä suoraan Loimijokeen.