Sastamalassa ja Punkalaitumella postitetaan 55-vuotiaille kutsuja oireettoman taudin seulontoihin

Pirkanmaan hyvinvointialue alkaa pilotoida kroonisen munuaistaudin varhaista tunnistamista. Seulontoihin kutsutaan asukkaita muun muassa Sastamalasta ja Punkalaitumelta.

"Tällä hetkellä krooninen munaistauti on oireettomuutensa takia selvästi alidiagnosoitu sairaus, joka kuitenkin edetessään aiheuttaa merkittävää haittaa", kertoo AstraZenecan lääketieteellinen johtaja Klaus Tamminen. "Taudin hoito on viime vuosina kehittynyt merkittävästi vaikuttavampaan suuntaan, minkä vuoksi varhainen tunnistaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin", hän jatkaa.

Seulonta tehdään yksinkertaisilla laboratoriokokeilla.

Kroonisen munuaistaudin esiintyvyys alkaa kasvaa merkittävästi 50 ikävuoden jälkeen. Siksi pilottiin kutsutaan 55-vuotiaita. He saavat henkilökohtaisen kirjeen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen kumppanina pilotissa on AstraZenecan lisäksi Fimlab.