Kirjaston maksuihin tulossa korotuksia Sastamalassa

Sastamalassa kirjasto- ja tietopalveluiden perimiin maksuihin on tulossa muutoksia vuodenvaihteessa. Kustannukset ovat kasvaneet yleisen hintojen nousemisen vuoksi.

Piki-kirjastojen yhteisen linjan mukaisesti kirjasto- ja tietopalvelut alkaa periä noutamattomista varauksista 2 euron maksun. Noutamattomat varaukset aiheuttavat turhaa työtä ja kuljetuksia kirjastojen välillä sekä hidastavat varausjonojen purkautumista. Maksua ei muodostu lasten ja nuorten aineistosta, alle 15-vuotiailta, kirjastoautoissa tai kirjaston kotipalvelussa eikä seutuvarauksista.

Pääkirjaston Lizelius-salin ja Vintin varaus- ja vuokrauskäytäntöjä on yhtenäistetty sekä hintoja korotettu. Tutkijanhuoneen lisäksi varauskäyttöön on otettu ulko-oven vieressä sijaitseva Työtila Virtaranta. Pienempien huoneiden kirjastotoimintaan liittyvä käyttö on maksutonta.

Asia on sivistyslautakunnan päätettävänä.