Kiikoisissa vireillä olevan aurinkovoimalan prosessi etenee

Sastamalassa Kiikoisissa aurinkovoimalan suunnittelutarveratkaisu etenee. Alight Marjatta Oy:n hanke on vireillä Kiikoisjärven eteläpuolella.

Suunnittelutarveratkaisu on ympäristölautakunnan hyväksyttävänä. Hankkeelle on mahdollista hakea rakennuslupaa, kun suunnittelutarveratkaisu on myönnetty.

Aurinkovoimalan kaavoittamista ei nähdä tarpeellisena. Kaavoituksella ei saataisi lisäarvoa alueidenkäytön suunnittelussa, sillä alueella ei ole muita kaavaa edellyttäviä toimintoja.

Kärmekallion tuulivoimayleiskaavatoimijan kanssa sovittu, että tuulivoimakaava-alueelle sijoittuva aurinkovoima-alue osoitetaan tuulivoimakaavassa.

Hanke sijoittuu 4 000 hehtaarin laajuiselle metsäalueelle ja metsäalueita todetaan jäävän myös virkistyskäyttöön.