Mouhijärvelle uusia tontteja lähelle koulua

Sastamalassa Mouhijärven yhteiskoulun tuntumasta on tulossa tontteja myyntiin Lammaspääntieltä. Kunnallistekniikan rakentaminen on alkamassa.

Uusia tontteja on seitsemän. Niistä kuusi on osoitettu omakotitaloille. Yhden tontin kaavamerkintä sallii omakotitalon tai rivitalon rakentamisen.

Omakotitalojen tonttien hinnaksi esitetään 10 000 euroa per rakennuspaikka. Rivitalon rakentamisen sallivan tontin hinta olisi 8 euroa per maapohjaneliömetri. Varattaviksi tontit on määrä asettaa toukokuussa, kun kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt.

Asia on ympäristölautakunnan käsiteltävänä.