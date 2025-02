Heidi Piippo tekee taidetta luonnon ehdoilla

Kuvataiteilija Heidi Piipon näyttely Kaiken katoavaisuus on esillä Sastamalassa Äetsän kirjastossa. Nähtävänä on maatuvista materiaaleista valmistettuja teoksia.

Sastamalassa asuva ja työskentelevä Heidi Piippo tekee pääosin kolmiulotteisia teoksia. Ne ovat esimerkiksi veistoksia, installaatioita ja ympäristötaidetta. Töissä yhdistyvät monet kuvanveiston menetelmät, prosessin merkitys ja materiaalilähtöinen tekeminen.

Heidi Piipon taide syntyy luonnon ehdoilla. Hän ottaa luonnon mukaan taiteelliseen prosessiinsa, käyttäen kulloinkin saatavilla olevia luonnonmateriaaleja. Metsän puista karisseet oksat ja poluilta löytyneet irtojuuret tuovat teoksiin omaa muotokieltä ja luonnetta. Taiteilijan tehtäväksi jää intuitiolla ja kädellä ohjata teosten valmistumista.

Orgaaninen materiaali ja uudet valmistustavat tuovat Heidi Piipon ilmaisuun merkityksellisyyden ulottuvuutta. "Uuden oppiminen on osa taiteellista prosessia ja myös kokemus, joka on itsessään arvokas ja tavoiteltava", kertoo Heidi Piippo. "Luonto muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, eikä taiteenkaan tarvitse ikuisesti toistaa itseään", hän jatkaa.

Heidi Piipon taide on viime vuosina saanut uusia sovelluksia mediataiteen kentältä. Perinteiseen, kuvanveiston menetelmin toteutettuun teokseen syntyy erilaista läsnäolon tuntua videon ja äänen avulla. Erityisesti äänet kiinnostavat kuvataiteilijaa, sillä äänissä on samankaltainen orgaaninen muokattavuus kuin luonnonmateriaaleissa.

Äetsän kirjaston näyttelyssä on esillä teoksia, jotka on valmistettu maatuvista materiaaleista, kuten jäkälästä, kaarnasta, järviruokosta ja pellavakuidusta. Teosten valmistuksessa on huomioitu materiaalien maatuvuus sekä pieni ympäristökuormitus.