Piispa asettaa Petri Laineen Kokemäen kirkkoherran virkaan

Kokemäen seurakunnan uusi kirkkoherra Petri Laine asetetaan virkaansa sunnuntaina. Messun toimittaa piispa Mari Leppänen.

Virkaan asettaminen tapahtuu apostolisen perinteen mukaan kätten päälle panemisella ja rukouksella.

Petri Laine on ennen nykyistä virkaansa työskennellyt Lammin seurakunnan kappalaisena ja vs. kirkkoherrana. Papiksi hänet on vihitty vuonna 2022.

Virkaanasettamismessu alkaa Kokemäen kirkossa kello 10 ja sen jälkeen on juhla seurakuntakeskuksessa.