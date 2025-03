Iso pöllö on vuoden lintu: Huuhkajasta niukasti havaintokirjauksia Sastamalan seudulta

Huuhkaja on BirdLife Suomen vuoden lintu. Laji on erittäin uhanalainen.

Kanta painottuu Etelä-ja Lounais-Suomeen. Siitä huolimatta lintutietopalvelu Tiirassa huuhkajasta on vuoden ajalta vähäisesti kirjauksia Sastamalan seudulta. Tuoreimmat ovat talvelta äänihavaintoja Laviasta ja Vampulasta.

Suomessa huuhkajat ovat vähentyneet pitkään. Taustalla on useita tekijöitä. Huuhkajia on vainottu. Niitä menehtyy törmäyksissä autoihin ja sähkölinjoihin. Kaatopaikkojen tarjoama ravinto on loppunut jätteenkäsittelyn muutosten myötä. Uusi uhka ovat tuulivoimalat.

Huuhkajien perinteisiä pesimäympäristöjä ovat metsäisten alueiden kalliojyrkänteet. Nykyään laji pesii myös kulttuuriympäristöissä.

Havaintoja huuhkajista toivotaan kirjattavan Tiiraan.