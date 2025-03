Kemianteollisuuteen lakkovaroitus ylemmiltä toimihenkilöiltä, koskettaa Sastamalassa toimivaa yhtiötä

Ylempien toimihenkilöiden YTN on antanut lakkovaroituksen kemianteollisuuteen. Työehtosopimus on päättynyt tammikuun lopussa, eivätkä neuvottelut ole johtaneet tuloksiin.

Lakkovaroituksen piirissä on muun muassa Kemira Chemicals Oy, jolla on tehdas Sastamalan Keikyässä. Työtaistelutoimen ajankohta yhtiössä on kiirastorstai 17. huhtikuuta.

"Ylemmät toimihenkilöt tekevät yrityksissä arvokasta työtä, mutta työnantajalta ei tunnu heruvan arvonantoa tälle henkilöstöryhmälle", harmittelee YTN:n puheenjohtaja Samu Salo. "Asiantuntija- ja esimiestyö on erilaista kuin vaikkapa tuotanto- tai vuorotyö, mutta myös tietotyössä tarvitaan muun muassa työhyvinvointia ja reaaliansioita kehittäviä palkankorotuksia", hän sanoo.

Lakkojen piirissä on yhteensä 24 yritystä ja noin 5 000 ylempää toimihenkilöä, mikä on noin puolet alan ylemmistä toimihenkilöistä.