Sastamalassa työskentelevä Risto Piirainen jatkoon The Voice Of Finlandissa, tähtää myös tangokuninkaalliseksi

Kehitysvammaisten asumisyksikön johtajana Sastamalassa työskentelevä Risto Piirainen on mukana kahdessa laulukilpailussa. Hän asuu Nokialla.

Nelosen The Voice of Finlandissa Risto Piirainen on edennyt jännittävimpään vaiheeseen eli suoriin lähetyksiin. Hän kuuluu Maija Vilkkumaan tiimiin.

Tangomarkkinoiden laulukilpailussa Risto Piirainen on mukana yleisöäänestyksessä. Hänen kilpailuesityksensä voit katsoa jutun lopussa olevasta soittimesta tai tästä linkistä. Äänestys on käynnissä 24. huhtikuuta saakka.

Nokialla Risto Piirainen on kevään kuntavaaleissa ehdokkaana vihreiden listalla.