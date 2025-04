Sastamalan keskustan arkeologisia tutkimuksia esitellään seminaarissa, historiallinen kulkuväylä tunnetaan jo 1400-luvulta

Pirkanmaan maakuntamuseo järjestää arkeologisista tutkimuksista seminaarin lauantaina 5. huhtikuuta kello 12-16. Tilaisuus pidetään Vapriikin auditoriossa Tampereella.

Yksi esiteltävistä kohteista on Sastamalassa kaupungin keskustassa Sastamalankadun varrella tehty Laidetien historiallisen kulkuväylän koekaivaus. Tutkimuksista kertoo arkeologi Siiri Tuomenoja.

Historiallinen Laidetie on vienyt Tampereelta Turkuun. Se on Pirkanmaan keskiaikaisista pääteistä vanhin ja tärkein. Laidetietä on kutsuttu yleiseksi tieksi jo 1400-luvulla.

Tilaisuuden järjestää Pirkanmaan maakuntamuseo.