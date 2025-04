Sastamalassa nähty jo sinivuokkoja ja peippo

"Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta", sanotaan tutussa lorussa. Luontoliiton kevätseurannan mukaan moni laji on aikaisessa.

Sastamalassa on nähty ensimmäinen kekomuurahainen 7. maaliskuuta ja kiuru 8. maaliskuuta. Leskenlehti on ollut kukassa 19. maaliskuuta ja sinivuokko 21. maaliskuuta. Hyttynen on ollut liikkeellä 23. maaliskuuta.

Kiurusta on Sastamalasta ensimmäinen havainto 8. maaliskuuta. Peippo on bongattu 27. maaliskuuta.

Teemana seurannassa on urbaani kevät. Siihen liittyen tarkkaillaan myös ihmisen toimintaa. Sastamalasta on kirjattu ensimmäinen jäätelönsyöjä ulkona 16. maaliskuuta ja lakaisukone liikkeellä 18. maaliskuuta.

Omia havaintoja voi ilmoittaa täällä.