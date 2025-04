Esteettömyyttä kartoitettiin Sastamalan keskustassa: Tarkastelussa neljä osa-aluetta

Sastamalassa kaupungin keskustassa tarkasteltiin suojateiden, kulkuväylien, bussipysäkkien ja liikuntaesteisten pysäköintipaikkojen esteettömyyttä. Kartoitus on valmistunut.

Alueella on suojateitä, joiden esteettömyyttä tulee parantaa esimerkiksi toteuttamalla loivennus tai madallutus, jotta apuvälineillä kulkeminen olisi mahdollisimman esteetöntä. Keskisaarekkeiden suunnittelussa on tärkeää varmistaa, että niissä on tilaa pysähtyä turvallisesti apuvälineellä.

Kulkuväylien poikkeamia kuvattiin yhteensä 168. Niistä 64 on merkittäviä, kuten laajoja ja syviä pintavaurioita keskellä kulkuväylää. Näitä pidetään vakavina, koska ne voivat vaikuttaa kulkunopeuteen ja turvallisuuteen.

Bussipysäkkejä kuvattiin kaksikymmentä. Lähes kaikissa niistä toteutuu esteettömyys korotuksen osalta, mikä helpottaa matalalattiabussiin nousemista. Pysäkkejä voidaan kehittää lisäämällä jokaiseen vähintään puolitoista metriä syvä sadekatos, joka on hyvin valaistu.

Liikuntaesteisten pysäköintipaikoista iso osa ei täysin vastaa mittojen osalta vaatimuksia. Ne tulee merkitä johdonmukaisesti ja selkeästi. Pystyopaste on välttämätön ja pintaopasteen käyttöä suositellaan.

Katuympäristön esteettömyyttä selvitettiin joukkoistamalla käyttäen Crowdsorsa-peliä. Asukkaat kuvasivat ennalta määritettyjä kohteita. Riesa Consultative Oy käsitteli havaintoaineiston.

Koontiraporttiin voi tutustua tästä.