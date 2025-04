Risto Piirainen The Voice of Finlandin semifinaaliin

Sastamalassa työskentelevä Risto Piirainen on yksi The Voice of Finlandin semifinalisteista. Jäljellä on enää kahdeksan laulajaa.

Tähtivalmentaja Maija Vilkkumaan tiimissä kilpaileva Risto Piirainen asuu Nokialla. Hän työskentelee Sastamalassa kehitysvammaisten asumisyksikön johtajana.

The Voice of Finlandin semifinaali käydään perjantaina 18. huhtikuuta. Jatkoon etenee neljä laulajaa eli yksi jokaisesta tiimistä.

Kilpailu ratkeaa perjantaina 25. huhtikuuta.