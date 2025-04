Viimeinen ryhmäperhepäiväkoti lakkautetaan Sastamalassa

Sastamalassa Harjukadun ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyy. Muutoksen on määrä toteutua elokuun alusta.

Kaupunki on päättänyt luopua ryhmäperhepäiväkodeista jo vuosia sitten. Harjukadun yksikön toimintaa on kuitenkin jatkettu. Taustalla on se, että varhaiskasvatuksessa on ollut ennakoitua enemmän lapsia.

Harjukadun ryhmäperhepäiväkodin toiminnan lopettaminen on todettu nyt mahdolliseksi, kun haku varhaiskasvatukseen on päättynyt. Kaupungin keskustan alueelle jää avoimia paikkoja perheille tarjottavaksi. Harjukadun yksiköstä lapset siirtyvät esiopetukseen ja muihin toimipisteisiin.

Määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet päättyvät. Vakituinen henkilöstö jatkaa toisissa yksiköissä.

Asia on sivistyslautakunnan päätettävänä.