Keikyäläislähtöiseltä Merja Mähkältä kirja parisuhteen raha-asioista: "Yhteinen lompakko on…"

Nykyisen Sastamalan Keikyästä lähtöisin oleva kirjailija ja sijoittaja Merja Mähkä julkaisee kirjan yhdessä toimittaja ja somevaikuttaja Julia Thurénin kanssa. Uutuus on nimeltään Rikas, rakas, köyhä, varas – Rahanjako parisuhteessa.

Teos yhdistelee kokemustietoa ja tutkimusta. Se auttaa tunnistamaan parisuhteen rahakonfliktien syitä ja antaa välineitä niiden purkamiseen. Kirja neuvoo, miten pitää puoliaan taloudellisesti parisuhteessa, kun taloudet kietoutuvat yhteen.

"Tutkimusten mukaan onnellisimpia ovat parit, joilla on yhteiset rahat", sanoo Merja Mähkä. "Yhteinen lompakko on kuitenkin vaikea ajatus Tinder-ajan parisuhteissa, joissa tiedostetaan, että kaikki ei välttämättä kestä ikuisesti", hän jatkaa. "Vakavat parisuhteet myös alkavat aikaisempaa myöhemmin, jolloin pariskunnan välille on voinut kertyä varallisuuseroja – tai lapsia. Parisuhteen aikana luottamus parhaimmillaan kasvaa ja raha-asioihinkin löytyy minun ja sinun näkökulman lisäksi myös meidän näkökulma", Merja Mähkä toteaa.

Rikas, rakas, köyhä, varas – Rahanjako parisuhteessa ilmestyy 21. toukokuuta painettuna ja sähköisenä.