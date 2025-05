Beach volleyn SM-kiertue tuo Sastamalaan sadoittain väkeä

Sastamalassa järjestetään kesällä beach volleyn SM-osakilpailu. Kaupungissa pelataan 13.-15. kesäkuuta.

Osakilpailun paikallinen järjestäjä on monen vuoden kokemuksella VaLePa. Otteluiden näyttämöjä ovat Kaalisaaren ja Vinkin hiekkakentät.

"Noin 350 pelaajaa plus junioripelaajien perheet sekä paikan päälle saapuvat katsojat tuovat paljon säpinää paikkakunnalle, majoituspaikat ovat varmasti täynnä", ynnää toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie. "Hieno kesätapahtuma jälleen tulossa, toivotaan hyvää keliä", hän sanoo.

Suomen Lentopalloliiton ja järjestävien organisaatioiden välillä on käyty avointa keskustelua beach volleyn SM-kiertueen nykytilanteesta jo viime vuoden puolella. Yhteinen näkemys on se, että potentiaali on iso.

"Tulemme kehittämään merkittävästi kiertueen markkinointia sekä tapahtumiin liittyviä sosiaalisen median sisältöjä. Myös kiertueorganisaatiomme vahvistuu", kertoo beach volleyn lajipäällikkö Toni Vahela.

Osakilpailuja ennen finaaliturnausta on yhteensä viisi.