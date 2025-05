Haukankosken ja Yrittäjätalon myynti floppasi Punkalaitumella

Punkalaitumella kunta pyrki löytämään ostajaehdokkaita Haukankoskelle ja Yrittäjätalolle. Kiinnostuneita ei kuitenkaan ilmaantunut.

Haukankoskella on useita rakennuksia, kuten entinen vastaanottokeskus. Alue on noin 3,6 hehtaaria. Yrittäjätalo on kooltaan 260 neliötä.

Kohteita yritettiin myydä suljetulla huutokauppamenettelyllä. Ostajakandidaateilta edellytettiin muun muassa toimintasuunnitelmaa.

Haukankosken ja Yrittäjätalon myynti on kirjattu talousarvion strategisiin tavoitteisiin.

Tekniselle lautakunnalle esitetään, että myynnissä edetään normaaliin tarjouskilpailuun.