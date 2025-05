Kuntosalitarvikkeilla ja valmennuksilla huijannut mies vangittu Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen poliisi on ottanut kiinni keski-ikäisen miehen, jota epäillään kymmenistä kuntosalitarvikkeisiin ja kuntovalmennuksiin liittyvistä petoksista. Kaikki tapaukset eivät todennäköisesti ole vielä paljastuneet.

Miehen epäillään huijanneen ihmisiä myymällä muun muassa kuntosalitarvikkeita ja kuntovalmennuksia osin jo tuntemilleenkin henkilöille. Ostajat eivät ole saaneet tuotteita.

"Useat asianomistajat ovat tehneet rikosilmoituksen huomattavalla viiveellä, koska epäilty on vakuutellut palauttavansa rahat takaisin. Rahojen palauttamista ei ole kuitenkaan toteutettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta", kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Wikki. "Poliisilla on syytä olettaa, että vastaavia tekoja on tosiasiassa enemmän asianomistajien odottaessa mahdollista rahojen palauttamista", hän jatkaa.

Huijauksen uhreiksi joutuneita pyydetään tekemään asiassa rikosilmoitus.

"Kannattaa liittää mukaan kaikki mahdolliset viestikeskustelut ja muut todisteet esimerkiksi rahojen siirrosta", ohjeistaa Antti Wikki.

Käräjäoikeus on vanginnut miehen epäiltynä useista petoksista.