Olli Kunnari: "Hieno kirsikka kakun päälle"

Sastamalalaisen Olli Kunnarin mestaruuteen valmentamaa Akaa-Volleyta juhlittiin joukkueen kotikaupungissa. Paikalle saapui arviolta 1 500 fania.

"Tämä on ollut huikea neljä vuotta, mestaruus on hieno kirsikka kakun päälle", kiteyttää Olli Kunnari. "Olen tuntenut olevani osa perhettä. Minut otettiin avosylin täällä vastaan ja on ollut hienoa tehdä työtä tämän ison yhteisön kanssa yhteisen tavoitteen eteen", hän totesi.

Ensimmäisen liigamestaruutensa lisäksi Akaa-Volley voitti päättyneellä kaudella myös Suomen Cupin. Miehistöön kuuluvat Sastamalasta kotoisin oleva Sakari Mäkinen ja Huittisista kotoisin oleva Matias Tihumäki.

Olli Kunnarin työt jatkuvat miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentajana.