Yleisten paikkojen turvallisuus parantunut Lounais-Suomessa, lasten ja nuorten väkivaltarikokset vähentyneet

Lounais-Suomessa poliisi on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa onnistunut parantamaan yleisten paikkojen turvallisuutta sekä vähentämään lasten ja nuorten väkivaltarikollisuutta. Asia käy ilmi alkuvuoden tilastoista.

Satakunnassa yleisillä paikoilla tehtyjä ryöstöjä on tammi-huhtikuussa ilmoitettu 43 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

"Kehityssuunta on nyt oikea ja osoittaa, että toimet ovat olleet oikeansuuntaisia", arvioi poliisipäällikkö Risto Lammi. Hän kuitenkin huomauttaa, että muutamien kuukausien tarkastelujakso on varsin lyhyt. "Tarkemmat analyysit on tarpeen tehdä vasta loppuvuodesta", toteaa Lammi.

Alle 15-vuotiaiden tekemiksi epäiltyjen väkivaltarikosten määrä on Lounais-Suomessa vähentynyt 38 prosenttia ja 15-17-vuotiaiden osalta 33 prosenttia.